МИД России прокомментировал идею возобновления авиасообщения с европейскими странами

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Дипведомство считает, что говорить об открытии границ и популярных туристических направлений в Европе пока рано. Об этом сообщает ТАСС.

Решать вопрос будут с учетом мировой и внутренней российской эпидемиологической обстановки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов – умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента Владимира Путина, страна занимает 40 место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов – сотое. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".