МЧС России утверждена методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций

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Приказ МЧС России об утверждении методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе описаны положения, на основе которых проводится оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций. Также документ разъясняет алгоритм принятия решений по классификации и определению источника финансирования мероприятий по ликвидации их последствий.

«Документ разработан для оптимизации работы специалистов РСЧС на всех уровнях и станет основополагающим при определении классификации ЧС и источника финансирования при ликвидации их последствий. В связи с этим и требовался подобный разъясняющий документ», - отметили в МЧС России.

Приказом будут руководствоваться федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, сообщает облМЧС.