Локдаун в России не потребуется, если граждане будут выполнять требования врачей

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Как сказал Владимир Путин на большой пресс-конференции, никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации.

Спросили на пресс-конференции президента и о том, когда откроются границы. Глава государства заявил, что это произойдет, как только позволят врачи.

В то же время Путин отметил, что закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма, раньше россияне оставляли за границей 35 миллиардов долларов в год, передает Радио Маяк.