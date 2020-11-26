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Кабмин нашел еще 10 млрд рублей на доплаты медикам

26 ноября 2020 13:54
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Кабмин нашел еще 10 млрд рублей на доплаты медикам

Российское правительство выделит еще 10 млрд рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, на прошлой неделе президент поручил правительству продлить меры поддержки медработников. Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года будет направлено 10 млрд рублей.

Также деньги будут выделены и студентам-медикам, которые работают в больницах, сумма составит 1 млрд рублей, пишет ТАСС.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, 18 ноября президент РФ поручил ввести выплаты работающим с коронавирусом студентам-медикам. Тем, кто учится в медицинском вузе необходимо платить по 10 тысяч рублей в месяц, а тем, кто в училищах – 7 тысяч рублей.

Фото pixabay.com

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