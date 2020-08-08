Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный как экзорцист, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, передает РИА Новости. Об этом сообщает официальный сайт монастыря.
"Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием", — говорится в сообщении.
Архимандрит Герман известен в среде православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин "исцеления одержимых нечистыми духами". В церкви этот обряд еще называют "отчиткой бесноватых".
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