Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса

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"Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием", — говорится в сообщении.Архимандрит Герман известен в среде православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин "исцеления одержимых нечистыми духами". В церкви этот обряд еще называют "отчиткой бесноватых".