Госдума рассмотрит поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары

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Поправки были инициированы правительством. 9 декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания.

Глава государства подчеркнул, что их увеличение связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировые. 16 декабря Минпромторг,

Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Они которые будут действовать до апреля 2021 года.

Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей кг, на масло – 110 рублей за литр. Для труднодоступных регионов установят повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти, передает Радио Маяк.