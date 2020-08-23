Глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

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"23 августа перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020" в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергей Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ", - говорится в сообщении.В ОАК напомнили, что работы по созданию Ту-95МСМ ведутся совместно ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" (входят в корпорацию)."Первый полет Ту-95МСМ совершил накануне на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы - филиала ПАО "Туполев" Андрея Воропаева. Полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний", - сообщили в корпорации.Как уточнил Слюсарь, слова которого приводят в ОАК, самолет оснащен новым комплексом вооружения, новым бортовым комплексом электронного оборудования, новыми доработанными двигателями, новыми винтами. "Модернизация парка стратегических ракетоносцев дальше пойдет по этому пути", - отметил он.В результате у машины существенно возросла точность навигации и показатели надежности, продлен срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшены взлетно-посадочные характеристики. На ней установлены новые системы управления вооружением, управления самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля.ФОТО: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ