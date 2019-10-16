Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
16 октября 2019 13:10
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По словам главы ФСБ, все теракты были предотвращены на стадии подготовки.
Кроме того, в текущем году спецслужбы ликвидировали 49 террористических ячеек, которые планировали атаки в разных регионах России. 32 боевика были нейтрализованы, еще 679 — задержаны, а 22 — склонены к отказу от террористической деятельности.
10 октября ФСБ сообщила о задержании в крымском городе Саки гражданина России, который планировал устроить взрыв в одном из зданий органов власти. По информации ведомства, задержанный был членом одной из украинских экстремистских организаций.
В гараже у мужчины были обнаружены самодельное взрывное устройство, «коктейли Молотова» и необходимые для их изготовления инструменты. Дома у него были найдены материалы и книги о нацизме и Третьем рейхе.
Как сообщал ранее Национальный антитеррористический комитет, российские спецслужбы с начала года предотвратили 15 терактов на территории Северного Кавказа. Силовики ликвидировали 30 террористических ячеек в регионе. За два года число терактов на Северном Кавказе снизилось в семь раз, заявили в НАК.
В начале октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что террористы готовили теракты в Туле, Воронеже, Тамбове и Владимире. Все попытки были предотвращены силовыми структурами. Всего в Центральном федеральном округе за указанный период задержано 152 человека, причастных к терроризму.
Фото: ФСБ РФ / ТАСС/РБК
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