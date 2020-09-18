Генпрокуратура РФ проверит сообщения о повышении цен на продукты

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Если они выявят нарушения, то предпримут необходимые меры по их устранению и привлечению виновных к ответственности.

Генеральная прокуратура РФ заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено. Так, согласно распространенным данным, на прошлой неделе стоимость гречки повысилась на 2,5 тыс. рублей за 1 т, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 18 сентября.

«Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных в первую очередь с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций», — отметили в Генпрокуратуре.

Данную информацию по поручению ведомства проверят прокуроры в субъектах страны. Если они выявят нарушения, то предпримут необходимые меры по их устранению и привлечению виновных к ответственности. Проверку взял на контроль генпрокурор страны Игорь Краснов.

О том, что цены на гречневую крупу на прошлой неделе резко подскочили, 16 сентября, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг компании «ПроЗерно». Согласно данным наблюдений, цена 1 т крупы этого вида составила 50 310 рублей. Это на 2475 рублей больше ее стоимости, зафиксированной на предыдущей неделе. При этом в августе текущего года тонна гречки стоила 48 194 рублей, а год назад — 28 268 рублей.

В документе отмечалось, что цены на пшено в стране также продолжают расти, но не так стремительно как стоимость гречки. Так, цены на эту крупу поднялись до 28 085 рублей за тонну, подскочив на 125 рублей. В августе аналогичное количество пшена стоило 22 616 рублей, а в сентябре прошлого года — 27 370 рублей, пишут "Известия".