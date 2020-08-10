ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

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"Комиссия ФАС установила, что компания Apple злоупотребила доминирующем положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS", - отмечается в сообщении службы. Нарушение выразилось также в том, что Apple установила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям. Компании будет выдано предписание устранить нарушения.В свою очередь Apple не согласна с решением ФАС и будет его оспаривать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. "Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию", - заявили в компании.ФАС возбудила дело в отношении Apple в августе 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). "Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", - указывают в ФАС.Проведение такой политики по времени совпало с выходом предустановленного приложения Screen Time американской корпорации, которое обладает сходным с приложениями родительского контроля функционалом. По мнению ФАС, это может говорить о том, что Apple применяет неопределенные требования к программному обеспечению разработчиков. В этих действиях антимонопольная служба видит признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.При этом в апреле Apple в своем официальном заявлении объяснила удаление приложений родительского контроля сторонних разработчиков из App Store тем, что они не соответствовали требованиями политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей. В корпорации подчеркивали, что это вопрос безопасности, а не конкуренции.В ходе расследования ФАС установила, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store.В "Лаборатории Касперского" ТАСС заявили, что довольны исходом дела. "В первую очередь потому, что злоупотребления больших корпораций и перенос их рыночной власти, влекущий негативные эффекты для конкуренции на смежных рынках, должны пресекаться. Здоровая конкуренция способствует развитию прогресса, от чего выигрывают пользователи. Мы надеемся, что, получив предписание об устранении, компания Apple исправит политику и отношение к конкурентам на смежных с платформой iOS рынках. А выпуская свои приложения, Apple не будет ставить в более привилегированные положение свои приложения и не будет создавать разного рода препятствия и барьеры другим компаниям", - подчеркнули в "Лаборатории Касперского".В Apple заявили, что знают, что дети и их родители используют App Store для поиска разнообразных образовательных, развлекательных и безопасных приложений, в связи с чем в магазине приложений предусмотрена дополнительная защита для приложений, предназначенных для детей."Мы обновили наши рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store", - пояснили в компании."Мы сотрудничали с "Лабораторией Касперского", которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - добавили в Apple.Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС