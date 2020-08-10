Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее Мезенцев говорил, что журналистов выпустят через считанные минуты.
В Минске освободили трех задержанных российских журналистов
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина, она требует признать недействительными результаты выборов.
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов
В учебном бою сойдутся общевойсковые армии из Сибири и Поволжья.
Крупнейшее учение войск Центрального военного округа в 2020 году стартовало на полигонах Поволжья и Сибири. Видео
Год назад служба по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Apple.
ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.
Планируется с 1 сентября поэтапно переводить СОКБ и горбольницу №5 Тольятти в обычный режим работы
В то же время школы примут меры для профилактики распространения инфекции. Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха.
В СО планируется очное обучение: нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.78
0.14
EUR 86.83
-0.34
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Тольятти поздравили золотых выпускников
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" проходит в самарском парке Гагарина
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ФАС признала Apple злоупотребляющей доминирующим положением на рынке приложений

10 августа 2020 21:11
212
Год назад служба по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Apple.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений, говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

"Комиссия ФАС установила, что компания Apple злоупотребила доминирующем положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS", - отмечается в сообщении службы. Нарушение выразилось также в том, что Apple установила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям. Компании будет выдано предписание устранить нарушения.

В свою очередь Apple не согласна с решением ФАС и будет его оспаривать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. "Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию", - заявили в компании.

О деле

ФАС возбудила дело в отношении Apple в августе 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). "Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", - указывают в ФАС.

Проведение такой политики по времени совпало с выходом предустановленного приложения Screen Time американской корпорации, которое обладает сходным с приложениями родительского контроля функционалом. По мнению ФАС, это может говорить о том, что Apple применяет неопределенные требования к программному обеспечению разработчиков. В этих действиях антимонопольная служба видит признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

При этом в апреле Apple в своем официальном заявлении объяснила удаление приложений родительского контроля сторонних разработчиков из App Store тем, что они не соответствовали требованиями политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей. В корпорации подчеркивали, что это вопрос безопасности, а не конкуренции.

В ходе расследования ФАС установила, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store.

В "Лаборатории Касперского" ТАСС заявили, что довольны исходом дела. "В первую очередь потому, что злоупотребления больших корпораций и перенос их рыночной власти, влекущий негативные эффекты для конкуренции на смежных рынках, должны пресекаться. Здоровая конкуренция способствует развитию прогресса, от чего выигрывают пользователи. Мы надеемся, что, получив предписание об устранении, компания Apple исправит политику и отношение к конкурентам на смежных с платформой iOS рынках. А выпуская свои приложения, Apple не будет ставить в более привилегированные положение свои приложения и не будет создавать разного рода препятствия и барьеры другим компаниям", - подчеркнули в "Лаборатории Касперского".

Позиция Apple по решению ФАС

В Apple заявили, что знают, что дети и их родители используют App Store для поиска разнообразных образовательных, развлекательных и безопасных приложений, в связи с чем в магазине приложений предусмотрена дополнительная защита для приложений, предназначенных для детей.

"Мы обновили наши рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store", - пояснили в компании.

"Мы сотрудничали с "Лабораторией Касперского", которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - добавили в Apple.



Фото:      Михаил Джапаридзе/ТАСС

 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
845
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1119
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
703
3 августа 2020  10:20
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
 В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами.
Происшествия
767
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
12866
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
1152
Весь список

Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
501
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2755
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4165
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3596
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4573
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4683
Весь список

В центре внимания
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
192
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
10 августа 2020  14:49 
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.   Политика региона
306
Шаг друг к другу: НОЦ «Инженерия будущего» и НОЦ «Техноплатфома-2035» готовы к сотрудничеству
10 августа 2020  12:07 
Шаг друг к другу: НОЦ «Инженерия будущего» и НОЦ «Техноплатфома-2035» готовы к сотрудничеству
 Ключевая задача поездки – сформулировать и обсудить приоритетные направления сотрудничества и возможности использования лучших практик, наработанных в... Образование
330
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
10 августа 2020  11:35 
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
  В больницах остаются 1693, вылечились и выписаны 5472 человека.  Здравоохранение
399
Самарцам не рекомендуют купаться на трех пляжах
10 августа 2020  10:23 
Самарцам не рекомендуют купаться на трех пляжах
 Качество воды там не соответствует нормам. Социум
314
Весь список
Акценты
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
192
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
10 августа 2020  14:49 
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.   Политика региона
306
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.
9 августа 2020  18:03 
Дмитрий Азаров дал старт строительству футбольного манежа около стадиона «Самара Арена»
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.  Политика региона
517
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
985
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
935
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1118
Весь список
Новости Тольятти
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
278
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
301
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
798
Весь список