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Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 17 декабря

27 ноября 2020 12:59
188
Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 17 декабря

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз она пройдет в режиме видеоконференции. Президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли. Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки.

Количество участников пресс-конференции будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора, передает Радио Маяк.

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