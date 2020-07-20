Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
20 июля 2020 23:17
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Он пояснил, что экспертизу провели, в том числе, на основании документов белогвардейского следствия и многочисленных свидетельств участников убийства и сокрытия тел.
Ученый подчеркнул, что историческая экспертиза полностью завершена.
По словам Пчелова, в исследовании принимала участие группа экспертов-историков, "которые работают с историческими источниками, непосредственно знают, как их анализировать".
"Было проанализировано более двух тысяч исторических источников — и письменных, и фотографических, и даже аудиозаписей. Из более чем 15 российских и зарубежных архивов был собран очень большой комплекс документов. Были найдены некоторые новые документы, некоторые документы — те, на которые не очень обращалось внимание предшественниками, — были заново проанализированы", — рассказал собеседник агентства.
Благодаря комплексному анализу подлинных документов удалось восстановить достаточно полно картину того, что происходило в дни перед убийством и сразу после него.
"Следственный комитет поставил вопросы — что происходило, начиная с отречения Николая II, и дальше: их перевоз в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург, и прочее. Так что это очень масштабная была экспертиза", — подчеркнул историк.
По его словам, у исследователей остались некоторые вопросы, которые "не могут быть разрешены исходя из состояния современной источниковой базы", некоторые документы просто не сохранились, однако, как заметил Пчелов, "это частные вопросы", а "основная картина прояснена".
Представитель экспертной группы также напомнил, что конкретной идентификацией найденных останков занимались генетики, при этом генетическая экспертиза проводилась сразу в нескольких научных центрах, независимых друг от друга.
В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали, и погибшего, идентифицированного как Николай II.
Тогда глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что окончательные выводы относительно подлинности "екатеринбургских останков" Русская православная церковь сделает по окончании историко-архивной экспертизы.
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году нашли захоронение под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон, и их окружения).
В 2007 году недалеко от этого места обнаружили еще одно захоронение, возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии.
В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки захоронили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.
Расследование гибели членов дома Романовых возобновили осенью 2015 года.
Фото: РИА Новости
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