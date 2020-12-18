Эксперт: Путин запустил круг проверок в регионах из-за COVID-лекарств

34

Жителям регионов не стоит ждать глобальных перемен с лекарствами для зараженных после слов президента.

Заявление президента Владимира Путина о том, что федеральные власти будут проверять, как регионы распорядились деньгами выделенными им на покупку лекарств для коронавирусных больных, не приведет к серьезных изменениям или скандалам. Такую позицию высказал политолог и директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов в разговоре с журналистом «ФедералПресс».

Во время своей пресс-конференции Путин сказал, что правительство направило из федеральной казны два транша регионам на общую сумму около 15 миллиардов рублей. Деньги предназначались для закупки лекарств, которые затем бесплатно выдавались больным коронавирусом гражданам. И если где-то лекарств нет, то необходимо выяснить, что стало с выделенными финансами.

«Надо понимать, что такие заявления с пресс-конференций, прямых линий и подобного рода мероприятий преследуют прежде всего эффект пиара, но игнорировать их бюрократическая вертикаль не может. Последуют определенные действия во власти и регионах, начнут готовиться отчеты и доклады. Во что это выльется дальше будет решать уже сам президент. Он запустил некий круг проверок, по результатам которых будет принимать решение. Может еще будут какие-то заявления от министров», - считает Роман Ларионов.

Аналитик отмечает, что проверки, анонсированные главой государства, могут стать удобным поводом для решения местных кадровых вопросов и отставок, актуальность которых уже давно назрела. Но глобально это ничего не изменит.

Политолог подчеркнул, что четкие действия по заявлениям президента обычно происходят тогда, когда на прямых линиях и пресс-конференциях в жалобах звучат конкретные чиновники и населенные пункты, а в случае общих вопросов подобное маловероятно, пишет ФедералПресс.

«Если вопрос имел общий характер, то вряд ли можно ожидать какого-то улучшения. Решаются конкретные проблемы конкретных людей. Если они имеет общий характер, то здесь уже ничего не очевидно», - заключил Ларионов.