До большой пресс-конференции президента РФ остается чуть больше суток

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Уже завтра, 17 декабря, президент ответит на вопросы россиян. Обратиться к главе государства может каждый: через колл-центр, специальный сайт "Москва-Путину" или мобильное приложение.

Судя по обращениям, которые уже поступили, граждан интересуют темы борьбы с коронавирусом, социальных выплат, цены в магазинах, проблемы образования, долгострои. Пресс-конференция начнется ровно в полдень 17 декабря.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы Россия и Россия-24, а также радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России, передает Радио Маяк.