До большой пресс-конференции президента РФ остается чуть больше суток

Уже завтра, 17 декабря, президент ответит на вопросы россиян. Обратиться к главе государства может каждый: через колл-центр, специальный сайт "Москва-Путину" или мобильное приложение.
Судя по обращениям, которые уже поступили, граждан интересуют темы борьбы с коронавирусом, социальных выплат, цены в магазинах, проблемы образования, долгострои. Пресс-конференция начнется ровно в полдень 17 декабря.
Прямую трансляцию будут вести телеканалы Россия и Россия-24, а также радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России, передает Радио Маяк.
Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.
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