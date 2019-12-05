Дмитрий Медведев 5 декабря в четверг в прямом эфире подведет итоги работы кабмина в 2019 году
5 декабря 2019 09:14
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"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в 12.00 в прямом эфире ряда телеканалов, в том числе "Россия", "Россия 24", а также радио "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в соцсети "ВК" и на YouTube.
В 2018 году глава Кабмина уделил значительное внимание вопросам экономики. В этот раз основное внимание будет уделено реализации национальных проектов. Руководство страны не раз отмечало, что цель их реализации – реальные изменения в жизни россиян, передает Радио Маяк.
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