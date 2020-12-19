Девочка из России вновь вошла в топ-10 самых успешных блогеров YouTube

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Шестилетняя Анастасия из Краснодара во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube, она занимает седьмую строку рейтинга. Об этом 18 декабря говорится в сообщении на сайте издания Forbes.

В 2019 году девочка заняла третье место в рейтинге с доходом в $18 млн. В этом году доход вырос на $500 тыс., общее число просмотров ее видео достигло 39 млрд, а подписчиков — $190,6 млн человек.

При рождении Насте диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича, врачи были уверены, что девочка не будет ходить и разговаривать. Родители стали лечить дочь, и через несколько лет признаки болезни исчезли.

Первое место в списке, как и год назад, занял девятилетний Райан Каджи, на видеохостинге он с трех лет. За 2020 год он получил $29,5 млн с 12,2 млрд просмотров при 41,7 млн подписчиков, пишут "Известия".