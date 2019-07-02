Депутат Госдумы из Самары попал в «школу губернаторов»
2 июля 2019 14:04
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Депутат Госдумы из Самары Михаил Дегтярев попал в новый набор по подготовке кадрового резерва. Кроме него, участниками стали представители Совфеда, Генпрокуратуры и Следственного комитета.
По сведениям РБК, всего на новом курсе «школы губернаторов» около 70 человек. Среди них силовики, недавно назначенные главы регионов, представители парламента, администрации президента, а также внук Зюганова.
Претендентов в школу выбирают от федеральных округов. Этот список передают полпреду, который со своими правками передает его в администрацию президента. Кремль отбирает претендентов для финального этапа.
Во время обучения предыдущих потоков участники прыгали со скалы в Сочи, совершали учебные прыжки с парашютом, учились стрелять из автомата и бросались под колеса движущихся БТР. В этом потоке участники прошли испытания, связанные с командной сдачей норм ГТО и греблей на лодках класса «Дракон».
Также им читают лекции ведущие экономисты из Гонконга, Италии, Швеции и России, пишет Другой Город.
Напомним, 11 выпускников предыдущего набора кадрового резерва уже стали главами регионов. Среди них Дмитрий Азаров.
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