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Депутат ГД РФ предложил ввести зарплату для матерей

19 декабря 2020 21:37
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Автор инициативы считает, что эта мера повысит рождаемость в стране

  Автор инициативы считает, что эта мера повысит рождаемость в стране.

Член партии “Справедливая Россия” Олег Шеин призвал назначить регулярную выплату женщинам в России, которые воспитывают детей. Депутат считает, что эта мера повысит рождаемость в стране.

Также парламентарий потребовал ввести регулярные выплаты для семей, которые оказались в тяжелом финансовом положении, пишет РИА Новости. Его позицию поддержал зам руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее во время пресс-конференции Владимир Путин объявил, что все российские семьи, в которых воспитываются дети до 8 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

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