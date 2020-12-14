Что изменится в жизни россиян в 2021 году

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До наступления нового 2021 года осталось всего две с половиной недели. Каким он будет — во многом зависит от пандемии коронавируса, однако многие вещи известны уже сейчас.

Как в России изменятся цены на товары в магазинах и тарифы ЖКХ, для кого в стране вырастут налоги, как будет считаться МРОТ и что еще поменяется в жизни российских семей, пожилых людей, госслужащих, офисных работников и многих других, — разбиралась «Лента.ру».

Россиян привьют от COVID-19

В 2021 году в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас она проходит только для россиян из групп риска — врачей, учителей, работников соцсферы и всех, кто по работе контактирует с большим количеством людей.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Пока прививку делают только одним препаратом — «Спутник V». Эффективность этой вакцины предварительно оценивается разработчиками в 95 процентов. Когда будет доступна возможность вакцинироваться другими препаратами, пока не сообщалось.

Алкоголь подорожает, сигареты подорожают еще больше

Рост акцизов на сигареты в 2021 году будет существенно выше инфляции и составит 20 процентов. Такой закон был принят осенью 2020 года.

Согласно поправкам в налоговое законодательство, акциз на папиросы и сигареты в 2021 году вырастет до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.

По оценке министерства финансов, рост акцизов на табачные изделия приведет к подорожанию средней пачки сигарет на 20 рублей (в среднем около 140 рублей за пачку). Ведомство объясняет необходимость столь существенного повышения акцизов мерами противодействия потреблению табака.

Тем же законом устанавливаются новые акцизы на алкоголь. Они будут повышены существенно меньше табачных — только на 4 процента, то есть в пределах инфляции. Акцизы на алкоголь решено серьезно не повышать, поскольку власти поддерживают развитие виноградарства и виноделия в стране, пояснили в Минфине.

Однако с начала 2021 года все реализуемое в России спиртное — как импортное, так и произведенное внутри страны — будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака».

Введение единой маркировки, по задумке Минфина, должно сократить время на изготовление марок с момента размещения заказа до их получения заказчиком. Помимо этого, весь сопутствующий документооборот планируется перевести в цифровой формат. Все это, конечно, потребует дополнительных затрат, что проявится и в ценнике для покупателей.

Россиянам предсказали рост цен на коммунальные услуги

Эксперты считают, что цены на услуги ЖКХ в 2021 году в среднем вырастут более чем на четыре процента. Обычно тарифы повышаются примерно на четыре-шесть процентов, однако, по мнению специалистов, в 2021 году ресурсоснабжающие компании могут добиваться более серьезного повышения, чтобы покрыть убытки 2020 года.

Однако по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции. По данным Минэкономразвития, она будет в диапазоне четырех-пяти процентов.

Кстати, с 1 января прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

В стране сократят часть чиновников

С Нового года в России снижается предельная численность чиновников. Согласно постановлению правительства, в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств сократят 5 процентов сотрудников, в территориальных органах — 10 процентов.

Предполагается, что оптимизация приведет к повышению эффективности работы госаппарата. Неприятная для чиновников процедура должна завершиться к 1 апреля. При этом сокращать расходы на оплату труда не планируется — они пойдут на повышение мотивации оставшихся госслужащих.

Одновременно с этим обозначены лимиты минимальной численности сотрудников подразделений министерств (не менее 40 штатных единиц), служб и агентств (не менее 25 единиц), отделов департаментов или управлений (не менее 5 единиц) и самостоятельных отделов (не менее 10 единиц).

Кроме того, заместителям глав федеральных органов исполнительной власти предписано курировать работу как минимум двух департаментов или управлений.

IT-компании станут платить меньше налогов

С 2021 года начинает действовать закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Он предполагает бессрочное снижение налога на прибыль с 20 до 3 процентов. Страховые взносы снижаются с 14 до 7,6 процента. Новые налоговые ставки предназначены для бизнеса, у которого 90 процентов доходов поступают от продажи программного обеспечения (ПО) и услуг по его разработке и внедрению.

Документ также отменяет нулевой НДС на продажу ПО. Теперь на льготу смогут претендовать только компании, которые входят в специальный реестр производителей софта.

Богатые, наоборот, начнут платить больше

С 13 до 15 процентов вырастут ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год. Таким образом, Россия отходит от плоской шкалы налогообложения.

В принятом осенью законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежняя ставка в 13 процентов останется в случае продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. При этом повышение ставки НДФЛ распространяется только на доходы россиян на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Деньги, которые казна будет получать за счет налогов богатых, будут направляться на лечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями.

Вырастет материнский капитал

В 2021 году на 3,7 процента будет проиндексирован материнский капитал. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей.

При этом если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155 550 рублей. По расчетам чиновников, в 2021 году материнский капитал смогут получить 1,2 миллиона семей.

Пенсии также вырастут

С 1 января на 6,3 процента проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма выплат достигнет 17 444 рублей.

Это (повышение на 6,3 процента) почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7−4 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей.

Ресторанам запретят включать чаевые в чек

Российским ресторанам и кафе 1 января 2021 года запрещено добавлять в заказ любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг.

Согласно утвержденным правительством правилам, рестораны и кафе могут предложить посетителям другие услуги, от платы за которые те вполне могут отказаться. Если же они уже оплачены, то гость может потребовать вернуть деньги. Ожидается, что это позволит исключить практику введения потребителей в заблуждение по поводу того, сколько они реально платят при оказании услуги.

Кроме того, с 2021 года кафе и рестораны должны информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления, наименовании блюд, способах их приготовления и ингредиентах, а также сообщать о пищевой ценности и весе порций.

«Не женских» профессий станет меньше

С Нового года в России существенно сокращается перечень профессий с вредными или опасными условиями, где ограничивается труд женщин. 1 января начинает действовать соответствующий приказ Минтруда. Ранее в перечне, составленном два десятка лет назад, запрещенных для женщин профессий было более 450. В новом списке их число сократили до сотни. По-прежнему запрещены некоторые виды химического производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные работы.

При этом женщинам разрешено занимать позиции руководителей, а также научных или медицинских специалистов, не занятых физическим трудом.

Также в список вошли некоторые виды металлообработки (например, литейные, кузнечные, сварочные работы) и ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, металлургии, бурения скважин. Кроме того, в текстильной промышленности женщин не возьмут заниматься первичной обработкой хлопка и кожевенным производством, а в пищевой, например, заготовкой льда.Основанием для запрета стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия, пояснили в Минтруде.

Всю одежду промаркируют

В России вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Согласно постановлению правительства, с 1 января продавать товары без специальных цифровых кодов будет невозможно.

Обязательной маркировке подлежат изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и так далее.

При этом продавцам нужно промаркировать не только закупаемые товары, но и остатки, которые не были проданы до 1 января. Производителям для начала маркировки нужно будет закупить необходимое оборудование, а это значит, что цены на одежду могут вырасти.

Под маркировку попадет и ювелирка

С 1 января 2021 года в России вводится обязательная маркировка ювелирных изделий, а еще через полгода продажу ценностей без маркировки запретят, сообщили в Минфине.

Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. От отметил, что с маркировкой всю информацию о ювелирных изделиях получат и покупатели, и представители надзорных органов.

Россиянам начнут сообщать о размере будущей пенсии

Начиная с 2021 года россияне старше 45 лет будут раз в три года получать уведомления Пенсионного фонда (ПФР) о размере будущей пенсии. В Минтруде пояснили, что к этому возрасту большинство граждан уже имеют определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Никаких заявлений подавать не требуется — сообщения будут приходить автоматически на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ПФР. Также о размере пенсии сообщат в отделении фонда.

Получить субсидию на оплату услуг ЖКХ станет проще

С начала 2021 года россиянам станет легче доказать свое право на субсидию на оплату услуг ЖКХ. Теперь для этого не нужно брать справку об отсутствии задолженности по платежам. Такое постановление правительства было опубликовано летом 2020 года.

Теперь всю информацию о наличии у граждан задолженностей за коммунальные услуги будут собирать с помощью государственной информационной системы ЖКХ.

В России появятся новые виды аптек

Согласно приказу Минздрава, который начнет действовать с 1 января, аптеки будут разделены на самостоятельные и являющиеся структурным подразделением медицинской организации.

Самостоятельные аптеки могут быть следующих видов: аптека готовых лекарственных форм, производственная с правом изготовления лекарственных препаратов и производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.

Учреждения, являющиеся структурным подразделением медицинской организации, также могут быть производственной аптекой с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.

В документе сохранятся существующие виды организаций — «аптечный киоск» и «аптечный пункт». Последний может работать как подразделение медицинской организации.

Роскомнадзор будет следить за всеми сайтами, на которых россияне могут общаться

С начала 2021 года владельцы сайтов, пользователи которых могут общаться друг с другом, обязаны уведомить об этом государство. Это постановление правительства вступает в силу с 1 января.

Уведомление владельцы сайтов могут подать по собственной инициативе или по требованию Роскомнадзора, если к нему обратятся из правоохранительных органов. Этот «реестр организаторов распространения информации в интернете» будет выложен в общем доступе.

Правила работы гостиниц изменятся

С Нового года начинают действовать новые правила работы гостиниц. Согласно принятому правительством документу, каждый отель должен иметь свидетельство о присвоении ему определенной категории, а в гостиницах, имеющих более 50 номеров, ресепшен должен работать круглосуточно.

Одно из наиболее заметных изменений касается заселения в гостиницы несовершеннолетних. Если они прибыли без законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов), понадобится показать нотариальное согласие, оформленное одним из них. При этом дети до 14 лет должны быть с сопровождающим.

Это означает, что, например, школьный учитель, который привез детей на экскурсию, или тренер, приехавший со своими воспитанниками на соревнования, должны будут оформить нотариальное согласие на каждого ребенка. Такие же условия распространяются на родственников, не являющихся законными представителями детей. Например, на бабушек и дедушек.

К сожалению, оформление такого согласия у нотариуса не будет бесплатным — оно обойдется примерно в две тысячи рублей.

Контрсанкции будут работать еще год

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против западных стран до конца 2021 года. В указе отмечено, что решение принято в целях защиты национальных интересов России.

Впервые контрсанкции были введены в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры западных стран после крымского референдума о вхождении в состав России и начала конфликта на Украине. С тех пор в нашу страну запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других государств.

Россиянам запретили разводить костры во дворах частных домов

1 января 2021 года в России начинают действовать новые правила противопожарного режима. Теперь разводить костры нельзя не только на землях общего пользования, как это было ранее, но и на территориях частных домовладений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — говорится в документе. Приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запретят устраивать свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к домам. Нарушителям грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Если же по их вине произойдет пожар, сумма возрастет до пяти тысяч рублей.

Жильцов многоквартирных домов также ждут новости

В новых противопожарных правилах ряд нововведений коснется и жильцов многоквартирных домов. Так, с января им нельзя хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Эти места нередко используются в качестве кладовых для консервов, а также различных ненужных вещей.

Также в многоквартирных домах запретят эксплуатацию неисправных газовых приборов без прохождения технического обслуживания.

Кроме того, с 2021 года будет запрещено оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные сигареты. Наконец, по новым правилам решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей.

Правила удаленной работы прописали законодательно

В конце 2020 года в России был принят закон об удаленной работе, который начнет действовать с 1 января 2021-го.

Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Первое подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второе — такую же работу, однако на временных основаниях, третье — сочетание удаленки и работы из офиса.

Причем при наличии оснований (очевидно, что речь идет о пандемии коронавируса) работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты. Важно, что удаленка не является основанием для снижения зарплаты.

В случае болезни работающий дома человек сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности и открыть больничный.

МРОТ начнут рассчитывать по-новому

С января 2021 года в России предполагается изменить методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

По задумке авторов инициативы, МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как это делается сейчас, а из медианного дохода (то есть суммы, когда половина населения получает больше, половина — меньше). МРОТ предлагается установить в размере 42 процентов от медианы. Таким образом, в 2021 году он вырастет на 5,5 процента и достигнет 12 792 рублей.

В свою очередь прожиточный минимум будет равняться 44,2 процента от медианного дохода за прошлый год. В 2021 году его значение составит 11 653 рубля (рост на 3,7 процента).

Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум впервые с 2018 года будут «отвязаны» друг от друга.

Также законопроект устанавливает размер прожиточного минимума для различных категорий населения. Для граждан трудоспособного возраста он составит 109 процентов от прожиточного минимума в целом по стране, для пенсионеров — 86 процентов, для детей — 97 процентов.

Россиянам перестанут выдавать бумажные трудовые книжки

Тем жителям страны, кто после 1 января 2021 года придет впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки.

Трудоустроенные ранее сотрудники в свою очередь должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку.

По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако изменить решение можно будет в любой момент.

Водителям разрешили самостоятельно комплектовать аптечку

Минздрав избавил автомобилистов от необходимости покупать готовые автомобильные аптечки, с 1 января 2021 года водители будут комплектовать их самостоятельно. При этом в министерстве отметили, что еще три года можно пользоваться готовыми аптечками, собранными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.