Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

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Новые правила оформления больничных, упрощение сделок с нотариусом, паспорта для музыкальных инструментов и другие нововведения.

С начала месяца льготники разных категорий смогут получать уведомления о положенных им выплатах и услугах — до этого людям нужно было уточнять информацию самостоятельно, в результате о положенных им социальных услугах многие не знали. Информация будет доступна для пользователей приложения «Госуслуги». Там же врачи, не получившие «коронавирусные» выплаты, смогут оставить жалобу.

Изменятся также правила оформления больничных: электронный документ можно будет использовать сразу на нескольких местах работы, кроме того, получить листок временной нетрудоспособности можно будет в случае закрытия детского сада на карантин из-за пандемии. А часть сделок с нотариусами теперь можно будет оформлять дистанционно. Эти и другие нововведения — в традиционном обзоре «Известий».

Уведомления о льготах

С начала месяца российским льготникам будут приходить уведомления о положенных социальных услугах и выплатах.

В большинстве случаев для того, чтобы ими воспользоваться, гражданин должен подать соответствующее заявление. До сих пор, однако, информация о них заранее не предоставлялась — выяснить, какие для них есть возможности, люди должны были самостоятельно. В результате часто многие просто не знали о некоторых из положенных им социальных услуг — это в том числе касается пенсионеров, инвалидов и родителей детей-инвалидов.

Теперь гражданам обещают сразу сообщать о положенных льготах, получить информацию можно будет через «Госуслуги» — с согласия пользователя система будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Кроме того, у льготников появится возможность приобрести билет на поезд или электричку через интернет. Для этого нужно будет авторизоваться через портал «Госуслуг» на сайте перевозчика. До этого такие билеты приобретались через кассы, при предъявлении необходимых документов.

Больничные по новым правилам

С середины месяца изменятся правила оформления больничных листов. С 14 декабря гражданин сможет оформить один электронный лист нетрудоспособности, даже если работает в нескольких организациях.

Кроме того, при оформлении больничного по уходу за детьми при необходимости можно будет оформить один общий лист на всех или несколько — на каждого по отдельности. Выдавать их будут, в том числе, в случае закрытия детских садов на карантин из-за пандемии коронавируса.

Электронный больничный можно будет продлить бумажным и наоборот (сейчас в России используются оба варианта). Если сотрудник оформил электронный листок нетрудоспособности, работодателю достаточно будет предоставить только номер документа.

Те, кто оказался помещенным на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, смогут получить больничный на весь период изоляции.

Жалобы для медработников

С начала декабря медицинские работники, не получившие доплаты за работу с пациентами, у которых подозревается или диагностирован COVID-19 (доплаты предусмотрены поручением президента и правительства РФ № 484 и постановлением правительства от 2 апреля 2020-го № 415), смогут сообщить об этом на сайте госуслуг.

В заявлении нужно будет указать свой регион, категорию медицинских работников, к которой принадлежит человек, медицинскую организацию и месяц, за который не были выплачены средства.

Правда, как отмечается в соответствующем разделе на сайте, само заявление не является основанием для дальнейшей выплаты. После обращения информация будет передана в исполнительные органы государственной власти для проверки того или иного медучреждения.

Сделки с участием нотариусов

Ближе к концу года, 23 декабря, в России вступят в силу так называемые поправки «о цифровом нотариате» — их приняли в декабре 2019-го. Документ должен упростить процедуру взаимодействия с нотариусами для частных лиц и бизнеса, переведя часть услуг в электронный формат.

В частности, он закрепляет перечень нотариальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде — это, например, нотариальное освидетельствование переводов, выдача выписок из реестра об имуществе в залоге, передача электронных документов другим лицам.

Также в дистанционной форме можно будет совершать сделки с участием сразу нескольких юристов. Например, при совершении операций с недвижимостью, находящейся в другом регионе.

Идентифицировать гражданина в случае сомнений нотариус должен через единую биометрическую систему.

Замена паспорта и водительских прав

Наконец, в самом конце года, 31 декабря, истечет срок замены паспортов и водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

Ранее срок их действия был продлен по указу президента в связи со сложной эпидемиологической ситуацией — из-за режима самоизоляции и жестких ограничений, действовавших в начале пандемии, те, у кого документы истекли весной и летом, просто не смогли поменять их своевременно. Позднее в МВД уточнили, что поменять их владельцы смогут до конца года — чтобы в отделениях ГИБДД и МФЦ не скапливались очереди.

Уведомления о налогах и ограничения для микрофинансовых организаций

В декабре россияне смогут получить не только уведомления о льготах, но и напоминания о задолженностях по налогам, штрафам и пеням.

Заполнить специальную форму согласия на получение таких уведомлений по СМС или электронной почте налогоплательщики смогут уже с начала месяца. Сделать это можно будет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Заполненную форму также можно отправить заказным письмом по обычной почте.

Кроме того, с 1 декабря начнут действовать новые ограничения для микрофинансовых организаций — они больше не смогут выдавать займы больше чем под 1% в день (или 365% в год). Документ также накладывает ограничения на максимальную сумму долга — с учетом процентов она не должна превышать заем на 200%.

Контроль за незаконным оборотом этилового спирта

В конце месяца, 29 декабря, также вступят в силу новые правила, которые закрепляют требования к оборудованию и лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

Предполагается, что это позволит пресечь незаконные поставки самого этилового спирта, использующегося в фармацевтическом производстве этанола и спиртосодержащих лекарственных средств.

Паспорта для музыкальных инструментов

С декабря в России вводится специальная маркировка для музыкальных инструментов, представляющих культурную ценность.

Она потребуется в случае, если владельцы инструмента решат временно вывезти его за рубеж (такие инструменты приравниваются к культурным ценностям, и сейчас на их вывоз действуют ограничения). Перед этим нужно будет получить заключение экспертизы. Для инструмента также нужно будет оформить в Минкультуры паспорт. В нем будет указываться информация о самом инструменте, результаты специально проведенной экспертизы, а также данные владельца или арендатора. Та же информация будет внесена в единую базу таких инструментов, которую создадут в рамках этого закона.

Паспорт будет действителен в течение десяти лет.

Закон был принят в декабре 2019 года, чтобы облегчить процесс вывоза таких инструментов на гастроли.

Фото: Pixabay.com