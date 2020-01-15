Я нашел ошибку
Главные новости: 
Теплая зима способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий.
МЧС СО: Остерегайтесь схода сосулек и снега с крыш!
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также принимаются все необходимые меры по ликвидацию очага бешенства и предупреждению распространения болезни.
На территории Похвистневского района зафиксирован очаг бешенства
Проводятся все необходимые мероприятия, разработан комплексный план по предупреждению распространения и ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.
В Самарской области в 2019 году было выявлено 4 очага бруцеллеза крупного рогатого скота
В связи с аварийными работами на водопроводе.
В Самаре временно меняется схема движения транспорта по улице Льва Толстого
В список вошли 257 фамилий. Это выдающиеся ученые, писатели, военные деятели, творческие личности, имеющие отношение к нашему региону.
Самарцев приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта реестра выдающихся личностей региона
Специалисты предполагают, что циклон не только принесет в город непогоду, но и повысит температуру воздуха на несколько градусов.
Бушевавший в Европе шторм «Брендан» готовит для Петербурга «сюрприз»
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.
Экстренное предупреждение: в Самаре ожидается мокрый снег, дождь, гололед и сильный ветер
В акции приняли участие около 12 тысяч жителей Сызрани, которые с 1 декабря стали клиентами энергокомпании.
Почти каждый второй клиент «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани принял участие в акции «В Новый год – без долгов!»
сегодня  Среда, 15 января, 16:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/01:
USD 61.41
0.46
EUR 68.42
0.6
Новости /  В стране  

Бушевавший в Европе шторм «Брендан» готовит для Петербурга «сюрприз»

15 января 2020 15:35
53
Специалисты предполагают, что циклон не только принесет в город непогоду, но и повысит температуру воздуха на несколько градусов.
Шторм «Брендан», бушевавший в начале недели в Европе, добрался до России, передает РБК. Как сообщает метеоцентр «Фобос», в ближайшее время он накроет Петербург. Специалисты предполагают, что циклон не только принесет в город непогоду, но и повысит температуру воздуха на несколько градусов.

По прогнозам метеорологов, местами в Ленинградской области порывы ветра сегодня превысят 20 м/с. «А в акватории Финского залива разыграется настоящий шторм — более 25 м/с. Причём, преобладающее направление ветра — юго-юго-западное. А значит, в устье Невы сложатся условия для формирования нагонной волны», — говорится в сообщении «Фобоса».

В Северной столице ветер станет крепчать в середине дня. А на пик непогода выйдет вечером и в ночь на 16 января. Порывы могут достигать 17-18 м/с. Метеорологи предполагают, что потребуется закрыть затворы защитной дамбы, чтобы избежать наводнения. «Вместе с непогодой циклон принесёт в Петербург очередную порцию тёплого атлантического воздуха, и показания термометров будут стремительно повышаться. Уже в дневные часы обновится суточный рекорд максимальной температуры, а к 18 часам воздух прогреется до +9°. А это уже абсолютный рекорд января!», — добавляет «Фобос».

В начале недели мощный вихрь бушевал в Европе. В Великобритании ветер в порывах усиливался до 37 м/с, он сносил незакрепленные конструкции, а высокие волны заливали набережные. «Брэндан» привёл к настоящему транспортному коллапсу в королевстве. Без света остались сотни тысяч человек. Ураган бушевал также в Норвегии и Франции.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1424
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
510
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1350
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1116
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
708
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1623
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
731
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1168
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1219
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1484
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2548
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3126
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится открытый турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Ко Дню работника прокуратуры в Самаре открыли мемориальную доску Николаю Баженову
В «Самарской площади» представили спектакль по пьесе Брехта «Кавказский меловой круг»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные