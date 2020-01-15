Бушевавший в Европе шторм «Брендан» готовит для Петербурга «сюрприз»

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По прогнозам метеорологов, местами в Ленинградской области порывы ветра сегодня превысят 20 м/с. «А в акватории Финского залива разыграется настоящий шторм — более 25 м/с. Причём, преобладающее направление ветра — юго-юго-западное. А значит, в устье Невы сложатся условия для формирования нагонной волны», — говорится в сообщении «Фобоса».В Северной столице ветер станет крепчать в середине дня. А на пик непогода выйдет вечером и в ночь на 16 января. Порывы могут достигать 17-18 м/с. Метеорологи предполагают, что потребуется закрыть затворы защитной дамбы, чтобы избежать наводнения. «Вместе с непогодой циклон принесёт в Петербург очередную порцию тёплого атлантического воздуха, и показания термометров будут стремительно повышаться. Уже в дневные часы обновится суточный рекорд максимальной температуры, а к 18 часам воздух прогреется до +9°. А это уже абсолютный рекорд января!», — добавляет «Фобос».В начале недели мощный вихрь бушевал в Европе. В Великобритании ветер в порывах усиливался до 37 м/с, он сносил незакрепленные конструкции, а высокие волны заливали набережные. «Брэндан» привёл к настоящему транспортному коллапсу в королевстве. Без света остались сотни тысяч человек. Ураган бушевал также в Норвегии и Франции.