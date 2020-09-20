Более 60 тысяч человек подали заявку в качестве добровольца на испытания вакцины от коронавируса в Москве

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Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия".

От коронавируса уже привили свыше 700 человек, "все они чувствуют себя хорошо". Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от Ковид, которая получила название "Спутник V".

Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне – июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще несколько вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. В столице проходит пострегистрационное испытание вакцины, в котором планируется задействовать 40 тыс. добровольцев, передает Радио Маяк.