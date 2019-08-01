Более 800 городов и посёлков находятся в зоне задымления от лесных пожаров
1 августа 2019 22:50
114
— Наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населённых пунктах 38 районов наблюдаются задымления, — приводит агентство сообщение ведомства.
Ранее в МЧС рассказали, что лесные пожары в регионах РФ распространились на такие большие территории из-за того, что на местах не приняли достаточных мер по ликвидации очагов возгораний.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
298
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
511
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
391
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
527
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
467
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
360
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
442
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
767
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
798
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
698
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
910
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
911
Мероприятия