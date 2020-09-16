Автоэксперты рассказали, как не убить двигатель во время мытья

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Неумелое мытье двигателя может привезти к гораздо более серьезным проблемам, нежели загрязнение – вплоть до поломок.

Мытье двигателя автомобиля является крайне кропотливым занятием. Автоэксперты рассказали, как правильно промывать двигатель, чтобы процедура не привела к поломке.

Считается, что автомобильные двигатели не стоит мыть слишком часто. Это следует делать только в случае крайней необходимости. Так, чаще всего мыть двигатель приходится любителям езды по бездорожью, поскольку это приводит к сильным загрязнениям.

Неумелое мытье двигателя может привезти к гораздо более серьезным проблемам, нежели загрязнение – вплоть до поломок. В первую очередь необходимо очистить радиатор, на котором, как правило, собирается много мусора. Также уязвимы к загрязнениям аккумулятор и провода, которые нельзя мыть керхером. Дело в том, что большая струя воды может повредить элементы. Cледует выбирать более щадящий способ – мойка паром. Также для очистки можно использовать малярную ленту, пишет РГ.

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