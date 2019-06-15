Авиаэксперт рассказал о слабых местах в докладе МАК по катастрофе Superjet
15 июня 2019 11:21
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Независимый технический эксперт Юрий Антипов высказал уверенность, что Межгосударственный авиационный комитет, который сегодня обнародовал предварительный отчёт о трагедии в Шереметьево, как всегда, обвинит пилотов. Организации легче назвать виновными людей, чем разбираться в недостатках техники, заявил авиаэксперт Лайфу.
— У МАК всегда, как вы знаете, виноваты пилоты. Их статистика показывает, что в 15 случаях из 16 виноват пилот. Чтобы анализировать и изучать железо, для этого надо быть умным, по крайней мере, а для того, чтобы обвинить пилота, здесь много ума не надо. Здесь надо посмотреть бумажки, прочитать данные чёрных ящиков, обычную запись магнитофона, и они делают виноватым пилота, — высказался Антипов.
Эксперт заявил, что пилоты действительно не справились со своими задачами при посадке в Шереметьево, однако причина трагедии не только в их действиях, но и в плохо спроектированных узлах самолёта Sukhoi Superjet.
Лайнер "Аэрофлота" садился с обычной вертикальной скоростью (скоростью сближения с землёй), однако горизонтальная скорость для загруженного самолёта требовалась несколько больше обычной.
— В этот момент как раз и показали себя вот эти амортизационные стойки. При той же самой скорости, но более тяжёлая масса самолёта просадила стойки до упоров, как в машине. Амортизаторы сели буквально на ограничители. А после этого стойки вытолкнули самолёт вверх. В Шереметьево мы видим наглядный пример того, как неправильно работают стойки, и, скорее всего, они не были ни проектировщиками, ни заводом-изготовителем испытаны для такого режима, — объясняет Антипов.
Вследствие нескольких факторов хвостовая часть была задрана вверх перед последним, критическим падением вниз — и стойки пробили баки. Эта причина достаточно очевидна даже не специалисту в авиации, а любому автовладельцу, уверен авиаэксперт.
Заслуженный лётчик-испытатель РФ Магомед Толбоев рассказал Национальной службе новостей, что он также не согласен с выводом МАК. Superjet герой России называет "тупым" самолётом.
— Superjet — абсолютно тупой самолёт. Недорождённый, он и дальше будет убийцей! Надоело уже говорить об этом... Вот я как лётчик-испытатель имею прерогативу погибать за штурвалом, так как беру на себя эту ответственность. У нас так погибло 132 лётчика-испытателя. Но они погибли, чтоб другие не погибали! А тут, получается, за один рейс погибает по 40–50 человек! — не сдерживает эмоций пилот-испытатель.
Фото: pixabay.com
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