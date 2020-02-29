Александр Хинштейн вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
29 февраля 2020 11:55
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Правительство РФ обновило состав правкомиссии по цифровому развитию.
Правительство РФ актуализировало состав правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, пишет Интерфакс.
Соответствующее распоряжение 27 февраля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства в четверг.
Состав правкомиссии расширен с 27 до 29 человек, из прежнего состава в ней остались 10 человек.
Председателем правкомиссии стал Мишустин - вместо бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Зампредседателя комиссии стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко - вместо Максима Акимова.
В обновленный состав вошли новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев, глава Сбербанк (MOEX: SBER) Герман Греф, глава ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский, новый глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, директор департамента информационных технологий правительства РФ Евгений Комар, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замглавы "Ростеха" Александр Назаров, директор ФСТЭК Владимир Селин, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев и министр юстиции Константин Чуйченко.
Из прежнего состава в правкомиссии остались Михаил Мишустин, замдиректора ФСО Владимир Белановский, первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.
Правкомиссия является координационным органом для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации приоритетных задач в сфере развития и повышения уровня использования IT в госуправлении, социальной сфере, для обеспечения безопасности, улучшения предпринимательского климата и других вопросов формирования в РФ информационного общества и электронного правительства.
Правительство РФ актуализировало состав правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, пишет Интерфакс.
Соответствующее распоряжение 27 февраля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства в четверг.
Состав правкомиссии расширен с 27 до 29 человек, из прежнего состава в ней остались 10 человек.
Председателем правкомиссии стал Мишустин - вместо бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Зампредседателя комиссии стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко - вместо Максима Акимова.
В обновленный состав вошли новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев, глава Сбербанк (MOEX: SBER) Герман Греф, глава ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский, новый глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, директор департамента информационных технологий правительства РФ Евгений Комар, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замглавы "Ростеха" Александр Назаров, директор ФСТЭК Владимир Селин, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев и министр юстиции Константин Чуйченко.
Из прежнего состава в правкомиссии остались Михаил Мишустин, замдиректора ФСО Владимир Белановский, первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.
Правкомиссия является координационным органом для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации приоритетных задач в сфере развития и повышения уровня использования IT в госуправлении, социальной сфере, для обеспечения безопасности, улучшения предпринимательского климата и других вопросов формирования в РФ информационного общества и электронного правительства.
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