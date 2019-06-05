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Власти РФ обсудили скидки отказывающимся от пластиковых пакетов покупателям

5 июня 2019 13:35
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Власти РФ обсудили скидки отказывающимся от пластиковых пакетов покупателям
Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

В Минприроды начали работу с экспертами по вопросу введения в торговых сетях системы скидок покупателям, отказывающимся от пакетов из пластика. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил в среду, 5 июня, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, ведомство намерено создать широкомасштабную работу во этому вопросу, ведутся переговоры с торговыми сетями и производителями. «Все-все прекрасно понимают, потому что прежде, чем какие-то запретительные меры ввести, давайте поработаем над общей проблемой», — цитирует министра ТАСС.

Также Кобылкин указал на невозможность полного вывода пластика из оборота. «Мы идем эволюционным путем», — отметил он.

В середине мая Министерство природных ресурсов и экологии России сообщило о подготовке законопроекта о запрете на продажу одноразовой посуды из пластмассы. Решить проблему повсеместного использования пластиковых пакетов государство пытается, развивая инфраструктуру для раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки для получения вторсырья, пишут "Известия".


Фото pixabay.com

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