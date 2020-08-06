В России готовится гаражная амнистия

Главная цель данного законопроекта – урегулирование вопросов статуса и деятельности гаражно-строительных кооперативов и гаражных кооперативов.
В России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».
Главная цель данного законопроекта – урегулирование вопросов статуса и деятельности гаражно-строительных кооперативов и гаражных кооперативов. В российском законодательстве нет отдельного правового акта, относящегося к регламентированию статуса гаражной недвижимости. В результате граждане не могут оформить в собственность гаражи из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Существующие объекты не оформлены должным образом.
В Правительство РФ на рассмотрение внесен законопроект, который должен урегулировать вопросы правового положения гаражных кооперативов и их деятельности, а также должен урегулировать процедуру оформления прав на объекты гаражного назначения. Предлагается ввести упрощенный порядок кадастрового учета гаражей без необходимости обращаться в судебные инстанции. Об этом рассказал директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.
В случае принятия закона о «гаражной амнистии» граждане смогут узаконить гаражи с 2021 по 2025 года. В законопроекте перечислены документы, необходимые для подтверждения владения гаражом. Это документ о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату за эксплуатацию гаража. Также в законопроекте прописан механизм оформления прав граждан на земельные участки, на которых размещены гаражи, если они находятся в государственной или муниципальной собственности, пишет Самру.ру
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