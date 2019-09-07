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В России день тишины перед единым днём голосования

7 сентября 2019 09:41
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России день тишины перед единым днём голосования
Роскомнадзор предупредил СМИ и кандидатов на выборах о необходимости воздержаться от предвыборной агитации 7 и 8 сентября.

Всего завтра в 85 регионах страны пройдет более 5 тыс выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний.

В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам – в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях, передает Радио Маяк.
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