В ПФР объяснили, как получить до 35 тысяч рублей на ребенка

Для их получения необходимо будет подать заявление до 1 октября.
Пенсионный фонд России (ПФР) выпустил сообщение с объяснением о том, как гражданину Российской Федерации получить единовременную выплату на каждого ребенка с апреля по сентябрь 2020 года.
В ведомстве заявили, что по инициативе президента страны Владимира Путина две единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет, по 10 тысяч рублей на каждого будут зачислены с 1 июня. Для их получения необходимо будет подать заявление до 1 октября.
Если ребенку исполнилось три года в июне текущего года, то семья может рассчитывать на выплату 15 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь, и по 10 тысяч с июня по июль. В общей сумме семье может поступить выплат на 35 тысяч рублей, пишет «Федеральное агентство новостей
».
Ранее «ФедералПресс
» писал про выплаты в рамках господдержки. Приморские семьи получат около миллиарда рублей в качестве выплат.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий