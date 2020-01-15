В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий в будущем
15 января 2020 09:58
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Многие профессии в России окажутся невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политикe и делам ветеранoв Ярослав Нилoв, пишут "Известия".
По его словaм, из-зa роботизации трудa не появится миллионa безработных, однако «многие профессии будут невостребованы».
«Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику», — цитирует парламентария RT.
Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей.
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