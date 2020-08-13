В Госдуме рассказали, какие пособия положены россиянам при сокращении

Для получения выходного пособия сотруднику необходимо написать заявление в двух экземплярахи направить его работодателю.
В России с 13 августа вступает в силу закон, защищающий права попавших под сокращение и ликвидацию компаний граждан. В Госдуме рассказали, на какие пособия можно рассчитывать при сокращении.
Помимо зарплаты за отработанный период, компенсации за неиспользованный отпуск сокращенному сотруднику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за сокращенным сотрудником в течение третьего месяца со дня увольнения. Такое решение принимает служба занятости населения, если после увольнения работник обратился в орган в течение 2-х недель и не был трудоустроен.
Для получения выходного пособия сотруднику необходимо написать заявление в двух экземплярахи направить его работодателю.
Как сообщал «ФедералПресс
» ранее, в период пандемии коронавируса многие, в особенности, мелкие предприятия не удержались на плаву. Им пришлось закрыться, работники оказались сокращены. Чиновница из Башкирии назвала безработных россиян нахлебниками, которые живут на пособия.
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