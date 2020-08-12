В Госдуме объяснили, когда пенсия россиян повысится до 20 тысяч

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Новый проект ежегодного повышения пенсий устанавливает необходимость увеличить размер средней выплаты до 20 тысяч рублей. О сроках реализации данной инициативы рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.По ее словам, индексация пенсий будет проводиться каждый год в соответствии с внесенными в Конституцию РФ поправками. В ПФР уже подготовили план по увеличению выплат на ближайшие годы. Размер средней пенсии к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей.Эксперт добавила, что бюджет Пенсионного фонда достаточно объемен. Сейчас средний размер пенсии составляет 16 тыс. рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиян предупредили о возможном повышении пенсионного возраста через 15 лет. Эксперт считает, что власти вернутся к этому вопросу после стабилизации ситуации.