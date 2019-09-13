Увеличение МРОТ потребует 20,9 млрд рублей из бюджета
13 сентября 2019 09:07
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Увеличение минимального размера оплаты труда до 12 тысяч 130 рублей потребует 20,9 млрд рублей в 2020 году из средств бюджетов регионов и федерального бюджета. Повышение коснется более 3 млн человек. Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. При определении МРОТ за основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. За второй квартал 2019 года он составил 12130 рублей. Если законопроект поддержит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, соответствующий законопроект внесут в Госдуму.
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