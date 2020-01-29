«Уральские авиалинии» ограничили маршруты в Европу из-за коронавируса
29 января 2020 11:20
87
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в ряд европейских стран из-за распространения коронавируса. Об ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика в среду, 29 января.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации», — сообщили в авиакомпании.
Отмена рейсов затронет направления Екатеринбург–Мюнхен, Екатеринбург–Париж, Екатеринбург–Рим, именно на них, по словам собеседника агентства, присутствует большое число туристов из КНР.
Пассажирам, которые уже купили билеты, компания предложит альтернативные варианты перелетов со стыковками в Праге и Москве.
Ранее в этот же день информацию о том, что США планирует приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса, опровергли в Белом доме. Тогда же генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания ограничила поездки сотрудников в КНР.
Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.
Сейчас случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.
По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
388
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2022
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
739
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1651
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1361
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
938
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
956
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1416
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1501
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1769
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2885
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3424
Мероприятия