Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
13 января 2020 10:20
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Режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи» скончался на 81 году жизни. Об этом сообщил в Facebook сценарист Михаил Идов.
По словам Идова, родители которого поддерживали дружеские отношения с режиссером, Бромберг скончался в Детройте (США) 11 января. Причину смерти кинематографиста он не назвал, пишут "Известия".
Идов уточнил, что после переезда в США в 90-х годах Бромберг не занимался кино, но некоторое время задумывался о создании «передвижного музея с копиями мировых шедевров».
Бромберг родился в Харькове в 1939 году. В 1965 году закончил ВГИК, затем начал работать режиссером на телевидении. Свой первый художественный фильм «Длинный день Кольки Павлючкова» снял в 1968 году. Самыми популярными работами режиссера стали «Приключения Электроника» (1979) и «Чародеи» (1982). В 90-е годы Бромберг переехал в США и больше не занимался кино, отмечает «Газета.ру».
Фото: kino-teatr.ru
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