Ученые назвали условия более быстрого набора массы тела у женщин

Женщины, у которых нет, либо очень мало социальных связей, имеют большую вероятность развития ожирения, чем мужчины с таким же количеством социального взаимодействия. Об этом говорится в исследовании ученых из университета Британской Колумбии в Канаде, которое опубликовано в международном научном журнале PLOS One 30 июля.
Исследователи проанализировали социальные контакты 28 238 человек в возрасте от 45 до 85 лет и их связь с индексом массы тела, окружностью талии и общим ожирением.
В результате исследования выяснилось, что одинокие женщины – незамужние, вдовы, разведенные —, которые жили одни и имели небольшую ежемесячную социальную активность, либо не имели совсем, в среднем имели самый большой объем талии.
Однако у мужчин, все наоборот. У тех, кто жил в браке и имел много социальных контактов, средний размер талии и склонность к ожирению больше, чем у одиноких.
Ученые предположили, что большая склонность женщин к полноте частично может быть связана с различиями в гендерных ролях и социальными ожиданиями, связанными с этими ролями.
«Медики могли бы рекомендовать одиноким пациенткам пожилого возраста участие в различных социальных мероприятиях для борьбы с ожирением», — приводятся слова Зейнаба Хоссейни, ведущего автора исследования, на сайте университета.
По мнению ученых, нужны дополнительные исследования, которые помогут понять причинно-следственные связи между социальными контактами и здоровьем пожилых женщины и мужчин, пишут "Известия
".
Добавить комментарий