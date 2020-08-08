ЦПК начал подготовку космонавтов к полёту с туристами на борту

В процессе испытаний необходимо решить ряд задач по управлению судном без бортинженеров.
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начались тренировки полётов для запуска корабля с одним профессиональным пилотом. В процессе испытаний необходимо решить ряд задач по управлению судном без бортинженеров — их места должны занять космические туристы.
В работе задействованы космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Они прошли уже 14 занятий. Часть из них касалась штатной программы полёта (подготовка к старту, выведение, сближение, стыковка, расстыковка и спуск). Часть была посвящена рассмотрению и отработке серьёзных нештатных ситуаций — пожар на корабле или станции, загрязнение атмосферы на МКС, разгерметизация «Союза» и срочный спуск, пишет news.ru.
Как сообщает пресс-служба ЦПК, инструкторы и космонавты выяснили, что управлять кораблём в одиночку возможно, но при нештатных ситуациях появляется дополнительная нагрузка. Это связано с тем, что часть органов управления находятся вне зоны досягаемости командира: обычно ими пользуются бортинженеры, сидящие по бокам от пилота.
В ЦПК пока видят два варианта решения этой проблемы.
Либо космонавту освободиться от привязной системы и иметь возможность дотянуться до нужного клапана, либо возложить эту функцию на участника космического полета (туриста), — сообщает пресс-служба.
Фото: gctc.ru
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