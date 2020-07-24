ЦБ лишил лицензии два российских банка

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По информации ЦБ «Невастройинвест» был замечен проведении сомнительных транзакций, которые связаны с теневой продажей наличности предприятий третьим лицам. Кроме того, банк не обеспечивал достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. «Невастройинвест» проводил сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам. Банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Из-за этого ЦБ в течение 12-ти месяцев применял к нему меры воздействия. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора, сообщает ФедералПресс.

Сегодня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Народный банк». Он занимал 297-е место в банковской системе России. Кроме того, ЦБ лишил лицензии банк «Невастройинвест», этот банк занимал 349-е место в банковской системе России.Регулятор отмечает, что «Народный банк» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, которые получали преступным путем. «Народный банк» уличили в финансировании терроризма. Более того, кредитная организация не обеспечивала достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.