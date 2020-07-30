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Средний размер ипотеки в России вернулся к допандемическому уровню

30 июля 2020 09:44
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Средний размер ипотеки в России вернулся к допандемическому уровню
Средний размер ипотечного кредита в России вернулся на уровень начала года.

С июня он вырос на 2%. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

На начало года показатель составлял 2,6 млн рублей. После рекордных 2,77 млн рублей, которые в конце марта брали россияне на покупку жилья, размер ипотеки уже в апреле упал до 2,49 млн из-за введенных в стране ограничений в экономике на фоне пандемии коронавируса. В мае начался небольшой рост.

Увеличение размера кредита в июне позволило ипотечному портфелю продолжать рост, хотя и всего на 0,4%, следует из данных компании.

На фоне госпрограмм льготной ипотеки и уменьшения стоимости кредитов из-за снижения ключевой ставки, отметил гендиректор компании Олег Лагуткин, объем портфеля поддерживает свою положительную динамику. Росту, по его словам, способствуют маркетинговые акции застройщиков — готовность оплатить за заемщика платежи по кредиту за несколько первых месяцев, и банков — предложение ипотечного кредита с нулевым первоначальным взносом.

29 июля гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что россияне взяли более 90 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% на общую сумму почти 240 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% предложена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. В том же месяце правительство выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование ипотеки для семей с детьми, пишут "Известия".
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