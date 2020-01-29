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Ситуация с коронавирусом в России под контролем

29 января 2020 09:11
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Ситуация с коронавирусом в России под контролем
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, власти предпринимают эффективные меры против распространения этой инфекции.

В России на данный момент не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом. Роспотребнадзор по Приморскому краю рассматривает возможность продлить приостановку работы пунктов пропуска на границе России и Китая.

Глава ведомства Светлана Морозова отметила, что в Приморье 12 человек с похожими на короновирус симптомами были своевременно госпитализированы, обследованы, заболевание не подтвердилось.

В Китае количество заболевших, по данным на утро среды достигло почти 6 тысяч, передает Радио Маяк.
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