Ситуация с коронавирусом в России под контролем
29 января 2020 09:11
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По её словам, власти предпринимают эффективные меры против распространения этой инфекции.
В России на данный момент не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом. Роспотребнадзор по Приморскому краю рассматривает возможность продлить приостановку работы пунктов пропуска на границе России и Китая.
Глава ведомства Светлана Морозова отметила, что в Приморье 12 человек с похожими на короновирус симптомами были своевременно госпитализированы, обследованы, заболевание не подтвердилось.
В Китае количество заболевших, по данным на утро среды достигло почти 6 тысяч, передает Радио Маяк.
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