Сегодня в России отмечается День ВМФ
28 июля 2019 10:20
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Более 40 кораблей и подводных лодок в День ВМФ России выйдут на главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте, который примет президент. На парад выйдут новейшие суда: фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".
После торжественного прохода кораблей в небе появятся самолеты морской авиации. Праздник продолжат мероприятия на Дворцовой площади. Вечером состоится салют. В 22.30 он одновременно начнется в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. Тридцать залпов с Большого пляжа Петропавловской крепости дадут с интервалом в полминуты. Звуковое сопровождение салюта обеспечат расчеты 85-миллиметровых дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны, передает Радио Маяк.
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