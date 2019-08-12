Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 12 августа, 10:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/08:
USD 65.25
0.12
EUR 73.02
-0.02
Новости /  В стране  

Сборная России выиграла в медальном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду

12 августа 2019 09:06
84
Сборная России выиграла в медальном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду Cоревнования проходили с 5 по 11 августа.
 Cоревнования проходили с 5 по 11 августа.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который на этой неделе проходил в Киеве. За десятилетнюю историю турнира российская команда только раз уступала лидерство соперникам – на предыдущем чемпионате, который также принимала украинская столица. Нынешние соревнования проходили с 5 по 11 августа.

Россияне завоевали шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняла команда Украины, третье – сборная Германии.

Практически все победители и призеры турнира в июле выступали на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Как отмечает ТАСС, напряженность в отношениях России и Украины не сказалась на выступлении национальной команды в Киеве: российские спортсмены на турнире соревновались в атмосфере гостеприимства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
417
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
852
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
507
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
627
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
537
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
446
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
398
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
322
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
520
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
863
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
853
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
782
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Струковском парке состоялся Фестиваль Art-Город
На Маяковском и Некрасовском спуске набережной продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
В Самаре ограничат движение транспорта во время проведения ночного забега «Огни Самары»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные