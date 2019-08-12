Сборная России выиграла в медальном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду
12 августа 2019 09:06
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Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который на этой неделе проходил в Киеве. За десятилетнюю историю турнира российская команда только раз уступала лидерство соперникам – на предыдущем чемпионате, который также принимала украинская столица. Нынешние соревнования проходили с 5 по 11 августа.
Россияне завоевали шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняла команда Украины, третье – сборная Германии.
Практически все победители и призеры турнира в июле выступали на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Как отмечает ТАСС, напряженность в отношениях России и Украины не сказалась на выступлении национальной команды в Киеве: российские спортсмены на турнире соревновались в атмосфере гостеприимства.
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