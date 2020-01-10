Россия призвала всех к сдержанности в ситуации с Ираном
10 января 2020 10:00
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При этом, по мнению Москвы, курс США представляется деструктивным и неприемлемым.
В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявить сдержанность, а прежде всего — США, чью политику Москва считает неприемлемой. Об этом 10 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков журналистам «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон в свое время «взорвал» Ближний Восток. США «продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа», сказал дипломат. При этом, по мнению Москвы, курс США представляется деструктивным и неприемлемым, отметил Рябков.
«Конечно, то, что было заявлено с обеих сторон, создает определенную надежду на невозникновение новых обострений вокруг этого кризиса, но предпосылки для того, что конфронтация может возобновиться, никуда не исчезли», — отметил замминистра.
Он отметил, что Москва намерена прилагать усилия в рамках коллективной безопасности, чтобы США и Иран воздержались от новых ударов. Дипломат также заверил, что Россия готова к диалогу с США по поводу кризиса с Ираном, если американская сторона заинтересована в этом, пишет «Газета.ру».
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал атаки на американцев и был причастен к нападению на посольство США в иракской столице 31 декабря.
8 января в качестве мести Иран выпустил 16 баллистических ракет по двум военным базам американцев в Ираке, пишут "Известия".
В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявить сдержанность, а прежде всего — США, чью политику Москва считает неприемлемой. Об этом 10 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков журналистам «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон в свое время «взорвал» Ближний Восток. США «продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа», сказал дипломат. При этом, по мнению Москвы, курс США представляется деструктивным и неприемлемым, отметил Рябков.
«Конечно, то, что было заявлено с обеих сторон, создает определенную надежду на невозникновение новых обострений вокруг этого кризиса, но предпосылки для того, что конфронтация может возобновиться, никуда не исчезли», — отметил замминистра.
Он отметил, что Москва намерена прилагать усилия в рамках коллективной безопасности, чтобы США и Иран воздержались от новых ударов. Дипломат также заверил, что Россия готова к диалогу с США по поводу кризиса с Ираном, если американская сторона заинтересована в этом, пишет «Газета.ру».
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал атаки на американцев и был причастен к нападению на посольство США в иракской столице 31 декабря.
8 января в качестве мести Иран выпустил 16 баллистических ракет по двум военным базам американцев в Ираке, пишут "Известия".
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