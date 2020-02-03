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Новости /  В стране  

Россия начинает эвакуацию граждан из Китая самолётами ВКС

3 февраля 2020 09:16
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В каждом самолете будут военные медики и специалисты в области вирусологии.

Россия начинает эвакуацию граждан из Китая самолётами Воздушно-космических сил – в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом. В группировку войдут пять бортов.

Как сообщили в Минобороны, в каждом самолете будут военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Кроме того, с сегодняшнего дня Россия остановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек, заражены более 17 тысяч. Еще сто человек заболели за пределами Китая, передает Радио Маяк.
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