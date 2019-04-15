Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы
15 апреля 2019 09:54
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Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат. Такую сумму «Известиям» назвал дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев заявил, что это произойдет, когда Парламентская ассамблея (ПАСЕ) устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.
«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать», — сказал «Известиям» сенатор.
В СФ подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.
Французский депутат в ПАСЕ Оливье Бехт сказал «Известиям», что Россия должна вернуться в ПАСЕ и иметь возможность выбирать генсекретаря совета и судей ЕСПЧ.
«Однако вместе с тем Москва должна дать положительные сигналы по части решения украинского кризиса. Эта страна занимает ключевое место в Европе, и потому она должна выполнять свои обязанности сообразно роли», — считает Бехт.
Его коллега, немецкий депутат Гиде Йенсен подчеркнула, что Совет Европы всегда был площадкой для диалога, который исключает изоляцию кого-либо из ее участников и что одна из главных задач организации сегодня такой площадкой остаться.
Фото pixabay.com
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