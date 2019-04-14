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Россия будет реагировать на манёвры НАТО в Чёрном море

14 апреля 2019 10:23
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Россия будет реагировать на манёвры НАТО в Чёрном море Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России.

"Россия будет реагировать на манёвры НАТО в Чёрном море, а также следить за действиями Североатлантического альянса в акватории". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Он подчеркнул, что "усиление активности НАТО в Черноморском регионе подрывает региональную безопасность". По убеждению дипломата, "безопасность в регионе должна достигаться путём сотрудничества стран", передает Радио Маяк.
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