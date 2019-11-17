Российские фигуристы отличились на этапе серии Гран-при в Москве
17 ноября 2019 10:29
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В соревнованиях спортивных пар победу одержали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Победу среди женщин-одиночниц празднует Александра Трусова, Евгения Медведева стала серебряным призером.
В соревнованиях танцевальных дуэтов первое место у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли весь пьедестал почёта в одиночном катании у мужчин, передает Радио Маяк.
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