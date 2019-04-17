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Роскачество разработало советы по выбору чемодана

17 апреля 2019 09:28
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Роскачество разработало советы по выбору чемодана В первую очередь нужно обратить внимание на то, из какого материала изготовлен чемодан.
В первую очередь нужно обратить внимание на то, из какого материала изготовлен чемодан.

Специалисты Роскачества в преддверии отпускного сезона разработали детальные рекомендации по выбору самого качественного и долговечного чемодана. Советы поступили в распоряжение «Известий».

В первую очередь нужно обратить внимание на то, из какого материала изготовлен чемодан. Как правило, они делятся на три группы: тканевые, пластиковые, алюминиевые, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

У тканевых чемоданов долговечность зависит от плотности материала и его качества. Такие чемоданы наиболее вместительны — у них есть внешние карманы и специальная молния, увеличивающая объем. Минус состоит в том, что за таким изделием сложнее ухаживать, так как ткань имеет свойство пачкаться. Кроме того, у тканевых чемоданов чаще всего одно большое отделение с фиксирующими ремнями для вещей и 1–2 небольших кармана в нем, что не всегда позволяет разместить вещи аккуратно, особенно при его неполной загрузке.

Пластиковые чемоданы делают из поликарбоната или полипропилена. Среди плюсов — яркость, защита содержимого от деформаций и влаги, легкость очистки от загрязнений. Внутри такие чемоданы, как правило, разделены створками с перегородками на две независимые половины, что удобно для размещения вещей. Однако пластиковый чемодан подвержен царапинам, если не использовать для него специальный чехол.

Чемодан из авиационного алюминия — это классика и выбор деловых людей. По сравнению с другими чемоданами алюминиевые самые тяжелые и дорогие, но обеспечивают максимальную сохранность вещей.

Эксперты Роскачества советуют удобные модели, например, с выдвижной ручкой. У хорошего чемодана выдвижная ручка должна иметь возможность фиксации в нескольких положениях, чтобы чемодан было комфортно катить человеку любого роста.

Также стоит обратить внимание на наличие ручек на корпусе — они нужны для удобства переноски по лестнице или необходимости приподнять чемодан. Часто встречается дополнительная ручка снизу, благодаря которой изделие удобно помещать на багажную полку.

Лучше всего покупать чемодан на защелках: он герметичен, и даже под тропическим ливнем внутрь не попадет ни капли. В целом у качественных моделей надежность замков одинаково высока. Некоторые из них имеют двойную молнию или скрытую одинарную — это обеспечивает более высокую степень защиты от повреждений и несанкционированного вскрытия.

Кроме того, стоит обратить внимание на колесики. Двухколесные чемоданы хороши в путешествиях по бездорожью, причем чем больше диаметр колеса, тем они более долговечны. Четырехколесные модели легко катить рядом, также они помогают «гасить удары» при погрузке багажа. Однако если катить такой чемодан по брусчатке или плитке, то это приведет к повышенному износу колес.

Эксперты также советуют не пренебрегать дополнительными аксессуарами. К примеру, чехол позволит продлить срок службы чемодана, обезопасить от трещин, и, даже если молния на нем разъедется, вещи не выпадут наружу. Помимо защиты от царапин и загрязнений, чехол придает чемодану индивидуальность и сделает его более заметным на ленте выдачи.

Ранее в Роскачестве составили критерии выбора беговых кроссовок. Оказалось, что одним из главных элементов при покупке является подошва.

Фото pixabay.com


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