Путин сегодня ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире
20 июня 2019 09:10
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Владимир Путин сегодня в 17-й раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире. К "Прямой линии" уже поступило более 1 млн 300 тысяч обращений. Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение. Также обратиться к президенту позволяют специальное мобильное приложение "Москва – Путину" или сайт программы москва-путину.рф. Вопросы принимаются от пользователей соцсетей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате. Глава государства будет находиться в студии в Гостином дворе, у него будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам с руководителями регионов и с министрами. Под прямую линию изменяются графики работы во многих органах власти.
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнётся сегодлня в полдень. Транслировать её будут основные телеканалы, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", передает Радио Маяк.
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