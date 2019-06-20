Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 20 июня, 11:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 63.98
-0.36
EUR 71.64
-0.59
Новости /  В стране  

Путин сегодня ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире

20 июня 2019 09:10
101
Путин сегодня ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире
К "Прямой линии" уже поступило более 1 млн 300 тысяч обращений.

Владимир Путин сегодня в 17-й раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире. К "Прямой линии" уже поступило более 1 млн 300 тысяч обращений. Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение. Также обратиться к президенту позволяют специальное мобильное приложение "Москва – Путину" или сайт программы москва-путину.рф. Вопросы принимаются от пользователей соцсетей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате. Глава государства будет находиться в студии в Гостином дворе, у него будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам с руководителями регионов и с министрами. Под прямую линию изменяются графики работы во многих органах власти.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнётся сегодлня в полдень. Транслировать её будут основные телеканалы, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", передает Радио Маяк.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
224
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
420
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
382
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
352
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
446
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
445
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
435
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
349
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
614
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
643
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
377
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
686
Весь список

Мероприятия
Фестиваль военно-патриотической песни «Память» пройдет в Самарской области
В Борском районе пройдет XXI областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо»
Судебные приставы 4 федеральных округов обменяются опытом в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные